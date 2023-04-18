Мир 18 апреля 2023, 23:09 Столтенберг заявил о недостоверности попавших в Сеть документов Пентагона Генсек НАТО Столтенберг: часть утекших в Сеть документов Пентагона недостоверна Annie Spratt / Unsplash

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Часть американских документов, попавших в Сеть, не соответствует действительности, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. В интервью телеканалу CNN он рассказал, что утечка данных стала объектом манипуляции.

«Мы все видели, что некоторые из этих утечек не соответствуют действительности и являются объектом манипуляции. Я не думаю, что они повлияют на то, что союзники по НАТО делают в связи с Украиной», — отметил генсек НАТО.

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По его словам, страны — участницы Североатлантического альянса должны предоставить еще больше оружия и боеприпасов для бойцов ВСУ. Столтенберг добавил, что необходимо сделать все возможное для того, чтобы украинские военные смогли «пробивать российские линии» и преодолевать минные поля.

Ранее советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что ВСУ вводят российских военных в заблуждение при помощи надувных и деревянных копий образцов военной техники. Выяснилось, что производит их чешская компания, одним из владельцев которой является российский бизнесмен Виктор Таланов. По некоторым данным, его отец, Александр Таланов, производит такие же обманки для российской армии.