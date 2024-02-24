Мир 24 февраля 2024, 17:46 Столтенберг заявил, что Украина стала гораздо ближе к НАТО Столтенберг: нет признаков того, что Россия готовится к перемирию с Украиной Janine Schmitz/PHOTOTHEK/globallookpress

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Ситуация на поле боя остается «крайне серьезной» для Украины, однако страна сейчас ближе к НАТО, чем когда-либо раньше. Об этом говорится в заявлении генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга.

«Ситуация на поле боя остается крайне серьезной. <…> Нет никаких признаков того, что Россия готовится к миру», — отметил он.

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При этом, по мнению генсека, Украина якобы «сохраняет свободу и независимость», в том числе благодаря серьезной военной и экономической поддержке стран блока. Поддержка с их стороны продолжится, заверил Столтенберг.

«Украина сейчас ближе к НАТО, чем когда-либо прежде. <…> Мы помогаем сделать ваши силы все более совместимыми с силами союзников», — продолжил он.

Генсек альянса пообещал, что Украина окажется в НАТО — речь только о том, когда. Он также анонсировал открытие Объединенного центра анализа, обучения и тренировок военнослужащих в Польше.

Ранее сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла заявил, что у ФРГ нет «союзнических обязательств» перед Украиной, так как она не входит ни в НАТО, ни в ЕС.