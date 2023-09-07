Мир 07 сентября 2023, 13:19 Столтенберг заявил, что Украина близка к членству в НАТО как никогда Генсек Столтенберг: Украина еще никогда не была так близка к членству в НАТО РИА «Новости»

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Украина близка к членству в НАТО как никогда. Такое заявление сделал генсек альянса Йенс Столтенберг на заседании комитетов по иностранным делам, обороне и безопасности ЕП, написало РИА «Новости».

«Украина никогда не была так близка к членству в НАТО, как сейчас», — сказал он.

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Политик пояснил, что на саммите в Вильнюсе военно-политический блок принял несколько решений, которые приблизили киевский режим к Североатлантическому альянсу. Также он напомнил о пакете помощи для Украины и создании Совета НАТО — Украина.

«Мы также отменили выполнение Плана действий по членству для Украины, сократив ее путь в НАТО с двух шагов до одного», — добавил Столтенберг.

При этом желание украинского президента Владимира Зеленского быстро присоединить Украину к Североатлантическому альянсу раздражает американскую сторону, писали зарубежные СМИ. Обозреватель французской газеты допустил, что США могут хотеть мирного решения украинского конфликта.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков обвинил страны НАТО в безостановочной и вредоносной экспансии территорий в зоне интересов государства, на которые пришлось ответить. По его мнению, украинский конфликт использовали как предлог для открытого силового давления на Россию.