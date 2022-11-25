25 ноября 2022, 13:59
Столтенберг заявил, что у России нет права вето на расширение НАТО
Генсек НАТО Столтенберг: двери Альянса открыты для Украины
Своими действиями Североатлантический альянс показал, что открыт Украине. Перед ней не закрывали двери, объявил журналистам генсек НАТО Йенс Столтенберг. Об этом сообщил ТАСС.
Столтенберг перечислил новые страны Альянса — в последние годы в него приняли Черногорию и Северную Македонию, пригласили Финляндию и Швецию. Он назвал это доказательством того, что НАТО готов расширяться, и у России нет в этом вопросе права вето.
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«Двери НАТО открыты. <…> Это сообщение касается и Украины», — сказал генсек.
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Ее представители примут участие в заседании министров иностранных дел стран НАТО, которое пройдет в Бухаресте с 29 по 30 ноября. На нем обсудят в том числе поддержку киевского режима.
Генсек добавил, что личный состав НАТО не работал на территории Украины. Страны Запада передали вооружение, в том числе продвинутые реактивные системы залпового огня HIMARS. Для работы с ними украинских военных приглашали за границу.
Украина с 2014 года пыталась вступить в Североатлантический альянс, напомнил «Царьград». Членство позволило бы ей стать частью коллективной безопасности.
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