Мир 25 ноября 2022, 13:59 Столтенберг заявил, что у России нет права вето на расширение НАТО Генсек НАТО Столтенберг: двери Альянса открыты для Украины РИА «Новости»

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Своими действиями Североатлантический альянс показал, что открыт Украине. Перед ней не закрывали двери, объявил журналистам генсек НАТО Йенс Столтенберг. Об этом сообщил ТАСС.

Столтенберг перечислил новые страны Альянса — в последние годы в него приняли Черногорию и Северную Македонию, пригласили Финляндию и Швецию. Он назвал это доказательством того, что НАТО готов расширяться, и у России нет в этом вопросе права вето.

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«Двери НАТО открыты. <…> Это сообщение касается и Украины», — сказал генсек.

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Ее представители примут участие в заседании министров иностранных дел стран НАТО, которое пройдет в Бухаресте с 29 по 30 ноября. На нем обсудят в том числе поддержку киевского режима.

Генсек добавил, что личный состав НАТО не работал на территории Украины. Страны Запада передали вооружение, в том числе продвинутые реактивные системы залпового огня HIMARS. Для работы с ними украинских военных приглашали за границу.

Украина с 2014 года пыталась вступить в Североатлантический альянс, напомнил «Царьград». Членство позволило бы ей стать частью коллективной безопасности.