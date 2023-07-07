Мир 07 июля 2023, 14:59 Столтенберг заявил, что страны-члены НАТО сами должны определиться с поставками кассетных боеприпасов Украине Генсек НАТО Столтенберг: решение о поставках кассетных боеприпасов принимают страны блока РИА «Новости»

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Решения о предоставлении кассетных боеприпасов киевскому режиму страны НАТО должны принимать самостоятельно, а не на уровне блока.Такое заявление сделал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, сообщил ТАСС.

По его словам, у НАТО как альянса нет позиции по конвенции по кассетным боеприпасам. Ведь одна часть членов блока подписала этот договор, другая — нет.

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«Решение по поставкам оружия и боеприпасов Украине за отдельными членами, это должны решать правительства, а не НАТО как альянс», — сказал он.

При этом Столтенберг добавил, что блок собирается наращивать поставки артиллерийских снарядов Украине. Он отметил, что ВСУ нужно использовать тысячи снарядов ежедневно.

Ранее СМИ писали, что США готовятся передать киевскому режиму кассетные боеприпасы. Речь идет о снарядах, у которых внутри есть разрывные суббоеприпасы различного назначения: противотанковые, зажигательные, противопехотные.