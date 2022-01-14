Столтенберг заявил, что НАТО готов к взаимному контролю вооружений с Россией

Североатлантический альянс готов вместе с Россией контролировать вооружение, в том числе и ядерное. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью на «Польском радио».

По его словам, надо разделять несколько тем переговоров России и НАТО.

«Одно дело — односторонний вывод войск с территории НАТО, чего добивается Россия, предлагая нам на подписание трактат, и это исключено. На такой компромисс мы не пойдем», — сказал он.

Столтенберг подчеркнул, что Альянс имеет право защищать своих союзников и в связи с этим находиться на восточном фланге.

"В то же время союз открыт на обоюдный, равный, взаимный контроль вооружений. Это, однако, должно быть взаимным и возможным для проверки. Это касается обычных и ядерных сил. Ранее мы убедились, что контроль над вооружениями позволяет снизить напряжение по обе стороны», — добавил глава НАТО.

На этой неделе в Брюсселе прошли переговоры России и Североатлантического альянса по вопросу безопасности. Российская сторона потребовала организацию не расширяться. Однако в НАТО заявили, что не будут выполнять эти требования. МИД РФ заявил, что при дальнейшем движении Альянса на восток появится угроза безопасности России.