Столтенберг заявил, что НАТО готов к взаимному контролю вооружений с Россией
Глава НАТО Столтенберг заявил, что Альянс готов к взаимному контролю вооружений с Россией
Североатлантический альянс готов вместе с Россией контролировать вооружение, в том числе и ядерное. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью на «Польском радио».
По его словам, надо разделять несколько тем переговоров России и НАТО.
«Одно дело — односторонний вывод войск с территории НАТО, чего добивается Россия, предлагая нам на подписание трактат, и это исключено. На такой компромисс мы не пойдем», — сказал он.
Столтенберг подчеркнул, что Альянс имеет право защищать своих союзников и в связи с этим находиться на восточном фланге.
"В то же время союз открыт на обоюдный, равный, взаимный контроль вооружений. Это, однако, должно быть взаимным и возможным для проверки. Это касается обычных и ядерных сил. Ранее мы убедились, что контроль над вооружениями позволяет снизить напряжение по обе стороны», — добавил глава НАТО.
На этой неделе в Брюсселе прошли переговоры России и Североатлантического альянса по вопросу безопасности. Российская сторона потребовала организацию не расширяться. Однако в НАТО заявили, что не будут выполнять эти требования. МИД РФ заявил, что при дальнейшем движении Альянса на восток появится угроза безопасности России.