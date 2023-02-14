Мир 14 февраля 2023, 12:01 Столтенберг высказался о перспективах поставок самолетов на Украину Генсек НАТО: Альянс не является стороной конфликта на Украине, но продолжит поддержку ВСУ U.S. Department of Defense

Читать 360tv в

НАТО не является участником конфликта с Россией, хотя предоставляет Украине вооружение и будет продолжать это делать, заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг. Он подчеркнул, что сейчас приоритетным является, в частности, вопрос поставки танков, а тему передачи самолетов для ВСУ не считают слишком срочной, написал ТАСС.

«НАТО и союзники — не часть конфликта, но мы поддерживаем Украину», — подчеркнул Столтенберг.

Реклама

Генсек Альянса добавил, что по мере течения конфликта блок менял виды оружия, поставляемого для ВСУ. Сначала акцент делали на легких противотанковых вооружениях, потом на продвинутых ПВО, теперь — на тяжелом вооружении.

Реклама

По его словам, в приоритете у НАТО — поставка танков на Украину, а также боеприпасов и БМП. Дискуссия по самолетам продолжается, но в блоке не считают, что это вопрос первой срочности.

«Необходимость сейчас — поставить то, что уже было обещано поставить», — сказал он.

Вопрос военной помощи Украине обсуждают 14 февраля на встрече министров обороны стран НАТО. Переговоры проходят в Брюсселе.