Мир 16 июня 2023, 23:28 Столтенберг в частном порядке предлагал союзникам упростить процедуру вступления Украины в НАТО — СМИ Politico: в НАТО хотят упростить процедуру вступления Украины в альянс РИА «Новости»

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Все больше стран НАТО поддерживают идею упростить для Украины процедуру вступления в альянс. Как стало известно газете Politico, генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг в частном порядке предлагал союзникам разрешить Украине вступить в НАТО без выполнения плана действий по членству, который предполагает ряд реформ.

По данным источника издания, на ближайшем саммите альянса в июле 2023 года в Вильнюсе это предложение озвучат официально.

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«Внутри альянса выросла поддержка упрощения пути Украины в члены НАТО. Велика вероятность, что предложение станет официальным на главной встрече в следующем месяце», — сказано в статье.

Уточняется, что речь идет о вступлении Украины в НАТО только после окончания конфликта и завершении всех боевых действий.

Среди тех, кто поддерживает эту идею издание назвало президента США Джо Байдена и нескольких представителей европейских государств. Однако есть и те, кто обеспокоен данным предложением, так как оно может привести к эскалации конфликта между Россией и Украиной.