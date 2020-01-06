Столтенберг: США ликвидировали Сулеймани без уведомления НАТО

«Это было решение, принятое США без участия коалиции против ИГ* и НАТО», — произнес Столтенберг на пресс-конференции, которая состоялась в Брюсселе.

Генсек НАТО добавил, что 6 января Вашингтон объяснил союзникам по альянсу, почему было принято решение о ликвидации командующего иранским спецподразделением «Кудс». Однако пояснять данную информацию Столтенберг не стал.

Во время пресс-конференции журналисты поинтересовались, как НАТО отнеслось к убийству Сулеймани. Столтенберг ответил, что все члены альянса выразили беспокойство ракетной программой Ирана и действиями этого государства на Ближнем Востоке. Иран не должен получить доступ к ядерному оружию, считают в Североатлантическом альянсе.

Касем Сулеймани был убит 3 января во время спецоперации США в районе аэропорта Багдада. В Пентагоне пояснили, что эти действия были одобрены президентом Дональдом Трампом. По словам американских властей, целью спецоперации было спасение граждан США от нападений, которые планировал командующий подразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции.

* Террористическая организация, запрещенная на территории России