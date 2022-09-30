Референдумы не признают, а Украину в альянс пока не возьмут. Главное из заявлений Столтенберга | 360°

Мир 30 сентября 2022, 19:33 Поделиться Telegram

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Viber Референдумы не признают, а Украину в альянс пока не возьмут. Главное из заявлений Столтенберга Генсек НАТО Столтенберг: альянс никогда не признает вхождение 4 субъектов в состав России РИА «Новости»

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НАТО никогда не признает вхождение четырех субъектов в состав России, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на внеплановой пресс-конференции. В ходе выступления он также затронул тему вступления Украины в объединение и ситуацию вокруг «Северных потоков».

Столтенберг подчеркнул, что НАТО не является стороной конфликта и остается оборонным альянсом, но, несмотря на это, будет и дальше оказывать необходимую помощь Украине.

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Говоря о возможности вступления Украины в альянс, он заявил, что пока это невозможно.

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«Сейчас мы не можем принять Украину в НАТО, это решение принимается путем совещания 30 стран-партнеров», — пояснил он.

Отдельно Столтенберг обратил внимание на диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Генсек НАТО заверил, что альянс поддерживает проведение расследования и готов защищать свою критически важную инфраструктуру.

«Суда и самолеты стран НАТО присутствуют в Балтийском море, в том числе собирают информацию для помощи расследованию», — уточнил Столтенберг.

Церемония подписания договоров о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей состоялась 30 сентября в Большом Кремлевском дворце. Решение о присоединении к России поддержали большинство жителей этих регионов на референдумах, которые проходили с 23 по 27 сентября.

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