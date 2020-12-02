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    02 декабря 2020, 17:54

    Столтенберг: Россия нарушает суверенитет Молдавии

    Дарья Морозова

    Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что наличие российских миротворцев в Приднестровье нарушает суверенитет Молдавии. Об этом сообщила газета «Московский комсомолец».

    По данным сайта «Утро.ру», он добавил, что НАТО готова к контактам с новым президентом страны Майей Санду. Кишинев он назвал партнером Альянса.

    «Мы видим, как Россия нарушает желания различных правительств в окрестностях альянса, размещая войска, в том числе в Молдавии, в Приднестровье», — добавил Столтенберг.