Столтенберг: Россия нарушает суверенитет Молдавии

По данным сайта «Утро.ру», он добавил, что НАТО готова к контактам с новым президентом страны Майей Санду. Кишинев он назвал партнером Альянса.

«Мы видим, как Россия нарушает желания различных правительств в окрестностях альянса, размещая войска, в том числе в Молдавии, в Приднестровье», — добавил Столтенберг.