Мир 07 июля 2023, 15:14 Столтенберг раскрыл содержание нового пакета помощи Украине на 500 млн евро Генсек Столтенберг: НАТО выделит 500 млн евро на помощь Украине горючим и медикаментами U.S. Department of Defense

Читать 360tv в

Украина получит дополнительный пакет помощи от НАТО, в который войдут горючее и медикаменты. Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил на пресс-конференции, что его стоимость составит 500 миллионов евро. Об этом сообщил ТАСС.

«НАТО готовит дополнительный пакет помощи Украине на 500 миллионов евро, включающий горючее и медикаменты», — объявил он.

Реклама

Вопрос поставок кассетных боеприпасов, по словам Йенса Столтенберга, решат отдельные страны, а не альянс в целом. Некоторые члены НАТО, по его словам, подписали конвенцию о запрете их использования, накопления и передачи.

Генсек отметил, что на саммите в Вильнюсе альянс согласует многолетний план помощи, чтобы привести украинскую армию в соответствие со своими стандартами, и приблизит ее к членству в НАТО.

Издание Foreign Affairs предупредило о рисках принятия Украины в альянс. Оно заявило, что союзникам придется вступить в конфликт с Россией или капитулировать, нарушив свой устав.