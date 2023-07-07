07 июля 2023, 15:14
Столтенберг раскрыл содержание нового пакета помощи Украине на 500 млн евро
Генсек Столтенберг: НАТО выделит 500 млн евро на помощь Украине горючим и медикаментами
Украина получит дополнительный пакет помощи от НАТО, в который войдут горючее и медикаменты. Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил на пресс-конференции, что его стоимость составит 500 миллионов евро. Об этом сообщил ТАСС.
«НАТО готовит дополнительный пакет помощи Украине на 500 миллионов евро, включающий горючее и медикаменты», — объявил он.
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Вопрос поставок кассетных боеприпасов, по словам Йенса Столтенберга, решат отдельные страны, а не альянс в целом. Некоторые члены НАТО, по его словам, подписали конвенцию о запрете их использования, накопления и передачи.
Генсек отметил, что на саммите в Вильнюсе альянс согласует многолетний план помощи, чтобы привести украинскую армию в соответствие со своими стандартами, и приблизит ее к членству в НАТО.
Издание Foreign Affairs предупредило о рисках принятия Украины в альянс. Оно заявило, что союзникам придется вступить в конфликт с Россией или капитулировать, нарушив свой устав.
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