Столтенберг призвал страны НАТО как можно скорее увеличить арсеналы вооружения для помощи ВСУ | 360°

Мир 27 сентября 2022, 19:36 Поделиться Telegram

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Viber Столтенберг призвал страны НАТО как можно скорее увеличить арсеналы вооружения для помощи ВСУ Генсек НАТО Столтенберг: страны альянса должны увеличить запасы вооружения для помощи ВСУ РИА «Новости»

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Национальные директора по вооружениям провели экстренную встречу в штаб-квартире НАТО. Инициатором собрания выступил генсек альянса Йенс Столтенберг. На повестке была ситуация на Украине.

В ходе встречи Столтенберг призвал страны НАТО как можно скорее пополнять запасы вооружений, сообщил ТАСС.

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В пресс-службе альянса отметили, что участники совещания также обсудили потенциал стран-союзников и запасы боеприпасов. По словам Столтенберга, увеличение арсеналов НАТО позволит продолжать поддерживать Украину.

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«Нам необходимо продолжать работать вместе как союзники по НАТО и с промышленностью, чтобы пополнять наши запасы боеприпасов и оказывать Украине необходимую поддержку», — сказал он.

Конференция национальных директоров по вооружениям (CNAD) была образована для того, чтобы обеспечивать сотрудничество по совместимым военным возможностям НАТО.

Столтенберг ранее неоднократно призывал альянс увеличить поддержку ВСУ. При этом российская сторона указывала на то, что накачка Украины способствует затягиванию конфликта.

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