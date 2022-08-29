Столтенберг призвал нарастить присутствие НАТО в Арктике из-за России и Китая

Россия и Китай озаботились развитием своего присутствия в Арктике, и НАТО следует сделать то же самое. Об этом в интервью изданию Welt am Sonntag заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«НАТО необходимо наращивать свое присутствие в Арктике», — сказал он.

Йенс Столтенберг заявил, что Россия расширила влияние в стратегически важной Арктике, разместив там самое современное вооружение. Китай тоже заинтересовался богатым ресурсами регионом и сделал его частью «глобального плана». В качестве еще одного аргумента генсек НАТО привел вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс.

Он не впервые призвал усилить присутствие военно-политического блока в Арктике. Эту же тему он поднимал во время визита в Канаду. Тогда он объяснил такую необходимость налаживанием партнерства России и Китая, которое стало вызовом ценностям и интересам НАТО.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук ранее объяснил обеспокоенность Йенса Столтенберга тем, что в Арктике находится атомный ледокольный флот РФ. Он не позволит беспрепятственно перебрасывать войска в Европу.