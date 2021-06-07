Столтенберг предложил провести переговоры России и НАТО. Захарова назвала условие для встречи

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выступил с предложением провести заседание Совета Россия — НАТО (СРН) из-за ухудшившихся отношений сторон. Представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что РФ готова к переговорам.

«Я хотел бы вновь пригласить Россию как можно скорее принять участие в заседании Совета Россия — НАТО. У нас есть много тем для обсуждения, которые отвечают общим интересам НАТО и России», — сказал он в интервью газете Die Welt, выдержки из которого опубликовало агентство DPA.

Газета добавила, что альянс предлагал РФ собраться на новое заседание еще более года назад. Однако тогда положительного ответа не последовало. По мнению Столтенберга, стороны должны обсудить военные темы. В частности, «достаточную прозрачность» военной деятельности каждой из сторон во избежание непреднамеренных происшествий на море и в воздухе.

«Отношения НАТО и России сейчас достигли низшей точки, которой мы не знали со времен окончания холодной войны», — подчеркнул Столтенберг.

Он заметил, что лучший способ снизить напряженность — начать диалог. Совет Россия — НАТО — подходящий для этого формат.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уже прокомментировала предложение генсека альянса. Она написала в своем Telegram-канале, что Россия не уходит от разговора с НАТО. РФ готова обсудить вопросы деэскалации и «предотвращения инцидентов». Однако в переговорах должны участвовать военные эксперты, подчеркнула она.