Столтенберг потребовал от Украины «делать больше» для вступления в НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что для членства в НАТО Украине «нужно сделать больше» в плане реформ. Он подчеркнул, что на последнем саммите североатлантического альянса предоставление Украине плана действий по членству не было основной темой.

Генсек альянса напомнил, что Украина является претендентов на вступление в НАТО, сообщило издание Defense News.

«Мы оказываем Украине поддержку, особенно в том, что касается дальнейшей модернизации и совершенствования их институтов обороны и безопасности, гражданско-политического контроля над их службами безопасности и, не в последнюю очередь, борьбы с коррупцией. У нас есть различные программы укрепления честности, которые очень много говорят о том, как бороться с коррупцией в рамках реформ, к чему Украина уже приступила, но нам нужно больше. Нам нужно сделать с ними больше, чтобы они были полностью реализованы», — сообщил Столтенберг во время встречи с группой военных обозревателей.

Он отметил, что нужно согласие 30 союзников, чтобы согласовать план действий по членству для Украины. На последнем саммите, который прошел 14 июня, эта тема не была в центре внимания.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что сейчас выступает против вступления Украины в НАТО. Одной из причин — коррупция в стране. Пока этот вопрос не будет решен, страна не получит план по членству.