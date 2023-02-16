Мир 16 февраля 2023, 19:18 Столтенберг пошел спать, заранее зная о начале СВО Генсек НАТО признался, что лег спать, заранее зная о начале СВО РИА «Новости»

Читать 360tv в

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у него были данные о том, что Россия начнет спецоперацию 24 февраля 2022 года. Зная об этом, политик отправился спать, хотя понимал, что его разбудят. Своими воспоминаниями о той ночи он поделился в беседе с AFP

«Я пошел спать. Но это была очень короткая ночь. <…> Так и случилось», — сказал генсек альянса.

Реклама

Столтенберг уточнил, что о начала спецоперации ему сообщили по телефону около 04:00 (05:00 по московскому времени).

Реклама

Президент России Владимир Путин ранее неоднократно объяснял цель СВО. Глава государства указывал, что страна долгие годы пыталась решить конфликт на востоке Украины мирным путем.

Позже оказалось, что Минские соглашения были нужны западным странам, чтобы дать украинским властям время для подготовки к обострению ситуации.

Долгие годы население Донбасса притесняли, обстреливали, подвергали настоящему геноциду, указывал Путин. У России не осталось другого выбора, кроме как начать СВО, чтобы защитить людей.