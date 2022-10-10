Столтенберг пообещал Украине дополнительную военную поддержку | 360°

Все новости

Общество

10 октября 2022, 17:27

Кабмин не зафиксировал серьезного оттока туристов из Крыма

Мир

10 октября 2022, 17:26

Пушилин сообщил о продвижении союзных сил на Угледарском и Марьинском направлениях

Реклама

Подмосковье

10 октября 2022, 17:17

Более 28 тысяч жителей Подмосковья выбрали дворы для благоустройства на голосовании

Эксклюзив

10 октября 2022, 17:14

Украинский политик признался Вовану и Лексусу, кто стоит за атакой на Крымский мост

Эксклюзив

10 октября 2022, 17:11

«Пораженческий настрой». Удары по украинской инфраструктуре подавят боевой дух ВСУ

Мир

10 октября 2022, 17:08

Эрдоган обвинил Запад в ошибке при оценке украинского кризиса

Мир

10 октября 2022, 17:07

Столтенберг пообещал Украине дополнительную военную поддержку

Мир

10 октября 2022, 17:00

Претензии Венгрии на возвращение Закарпатья на Украине сочли пропагандой

Спецоперация

10 октября 2022, 16:56

Власти Кривого Рога ввели ограничения на расход электричества

Мир

10 октября 2022, 17:07

Столтенберг пообещал Украине дополнительную военную поддержку

Генсек НАТО Столтенберг пообещал, что альянс предоставит Украину военную поддержку

Читать 360tv в

Генсек НАТО Йенс Столтенберг осудил ракетные удары по объектам инфраструктуры на Украине и заверил, что альянс будет и дальше поддерживать ВСУ. Такое обещание он дал в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Об итогах беседы Столтенберг написал в своем Twitter. Он пообещал, что НАТО предоставит Украине дополнительную военную поддержку, написал ТАСС.

Реклама

Утром 10 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил о воздушной тревоге на территории всей страны. Местные СМИ сообщали о взрывах в Киеве и других регионах.

Реклама

Мэр столицы Виталий Кличко позже призвал киевлян покупать воду и продовольствие, потому что угроза воздушной тревоги сохраняется.

По данным премьера страны Дениса Шмыгаля, в Киеве и еще восьми регионах Украины повреждены 11 объектов инфраструктуры.

Президент России Владимир Путин на заседании Совета Безопасности РФ подтвердил нанесение удара по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. Он предупредил, что если украинские власти будут предпринимать попытки совершать теракты в РФ, то на это последуют жесткие ответы.

НАТО

Украина

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама