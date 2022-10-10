Столтенберг пообещал Украине дополнительную военную поддержку | 360°

Мир 10 октября 2022, 17:07 Поделиться Telegram

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Viber Столтенберг пообещал Украине дополнительную военную поддержку Генсек НАТО Столтенберг пообещал, что альянс предоставит Украину военную поддержку РИА Новости

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг осудил ракетные удары по объектам инфраструктуры на Украине и заверил, что альянс будет и дальше поддерживать ВСУ. Такое обещание он дал в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Об итогах беседы Столтенберг написал в своем Twitter. Он пообещал, что НАТО предоставит Украине дополнительную военную поддержку, написал ТАСС.

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Утром 10 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил о воздушной тревоге на территории всей страны. Местные СМИ сообщали о взрывах в Киеве и других регионах.

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Мэр столицы Виталий Кличко позже призвал киевлян покупать воду и продовольствие, потому что угроза воздушной тревоги сохраняется.

По данным премьера страны Дениса Шмыгаля, в Киеве и еще восьми регионах Украины повреждены 11 объектов инфраструктуры.

Президент России Владимир Путин на заседании Совета Безопасности РФ подтвердил нанесение удара по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. Он предупредил, что если украинские власти будут предпринимать попытки совершать теракты в РФ, то на это последуют жесткие ответы.

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