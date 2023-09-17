Мир 17 сентября 2023, 04:00 Столтенберг выразил уверенность во вступлении Украины в НАТО Столтенберг: рано или поздно Украина станет частью НАТО РИА «Новости»

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Украина рано или поздно обязательно станет членом НАТО, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Слова американского чиновника привел ТАСС.

При этом Столтенберг отказался прогнозировать, когда это произойдет. По мнению генсека НАТО, конфликт на Украине может затянуться на неопределенный срок.

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Он отметил, что большинство военных конфликтов длятся дольше, чем предполагается в самом начале. Поэтому, добавил Столтенберг, нужно быть готовыми к долгому противостоянию на Украине.

Чиновник выразил уверенность, что принять решение о прекращении боевых действий может Россия, но не Украина. По его словам, Украина, приняв такое решение, перестанет существовать.

Ранее Йенс Столтенберг заявил, что Украина «близка к членству в НАТО как никогда». По мнению политика, на Вильнюсском саммите НАТО были приняты решения, приблизившие Украину к вступлению в Североатлантический альянс.