Столтенберг подтвердил участие НАТО в подготовке украинских военных

Несколько десятков тысяч военных Украины, которые вступили в противостояние с Вооруженными силами России, прошли подготовку НАТО. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Он подчеркнул, что не нужно рассматривать отведение российских войск от Киева как завершение конфликта. По словам генсека НАТО, речь в данном случае идет об изменении позиции, за которым могут последовать дальнейшие действия.

«Нужно помнить, что союзники по НАТО — США, Великобритания, Канада и некоторые другие — годами тренировали украинские войска. Так что десятки тысяч украинских военнослужащих, <…> которых тренировали союзники по НАТО, сейчас на передовой воюют против вторгнувшихся российских сил», — заявил он.

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что на этой неделе началась плановая перегруппировка войск на киевском и черниговском направлениях в связи с выполнением поставленных задач. Он подчеркнул, что теперь российские военные приступят к операции по полному освобождению Донбасса.