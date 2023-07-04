Мир 04 июля 2023, 13:02 Столтенберг останется генсеком НАТО еще на один срок Столтенберг подтвердил, что останется главой блока НАТО до октября 2024 года РИА «Новости»

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Йенс Столтенберг заявил, что будет занимать должность генерального секретаря НАТО еще один год, срок его полномочий истечет 1 октября 2024 года. Об этом глава альянса написал на своей странице в Twitter.

«Честь для меня — решение союзников по НАТО продлить мой срок на посту генерального секретаря до 1 октября 2024 года», — подчеркнул Столтенберг.

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Политик занимает пост генсекретаря Североатлантического альянса с 1 октября 2014 года. В должности он будет находиться 10 лет. Предшественником Столтенберга был Андерс Фог Расмуссен. Дольше всего кресло генсека занимал Йосеф Лунс — с 1 октября 1971 года по 25 июня 1984 года.

Ближайший саммит НАТО пройдет в этом июле в Вильнюсе. Киевский режим ждет, что блок обсудит тему приглашения Украины в Североатлантический альянс. Недавно украинский президент Владимир Зеленский заявил, что главное слово в этом вопросе остается за американским лидером Джо Байденом.