04 июля 2023, 13:02
Столтенберг останется генсеком НАТО еще на один срок
Столтенберг подтвердил, что останется главой блока НАТО до октября 2024 года
Йенс Столтенберг заявил, что будет занимать должность генерального секретаря НАТО еще один год, срок его полномочий истечет 1 октября 2024 года. Об этом глава альянса написал на своей странице в Twitter.
«Честь для меня — решение союзников по НАТО продлить мой срок на посту генерального секретаря до 1 октября 2024 года», — подчеркнул Столтенберг.
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Политик занимает пост генсекретаря Североатлантического альянса с 1 октября 2014 года. В должности он будет находиться 10 лет. Предшественником Столтенберга был Андерс Фог Расмуссен. Дольше всего кресло генсека занимал Йосеф Лунс — с 1 октября 1971 года по 25 июня 1984 года.
Ближайший саммит НАТО пройдет в этом июле в Вильнюсе. Киевский режим ждет, что блок обсудит тему приглашения Украины в Североатлантический альянс. Недавно украинский президент Владимир Зеленский заявил, что главное слово в этом вопросе остается за американским лидером Джо Байденом.
НАТО
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