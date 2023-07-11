Мир 11 июля 2023, 09:55 Столтенберг опроверг связь вступления Швеции в НАТО и поставок F-16 в Турцию Генсек НАТО Столтенберг заявил, что поставки F-16 не вошли в сделку с Турцией по Швеции Unsplash

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В сделку с Турцией по вступлению Швеции в НАТО включили снятие ограничений с поставок оружия. Однако передача истребителей F-16 в нее не вошла, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. Его процитировал ТАСС.

«Турция ясно дала понять, что вопрос поставок F-16 не является частью сделки по Швеции», — сказал он на публичном форуме перед открытием саммита НАТО в Вильнюсе.

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Йенс Столтенберг заявил, что ограничения на поставки оружия в Турцию отменят. В договоренности не внесли лишь передачу американских истребителей.

Колумнист The Wall Street Journal Аслы Айдынташбаш заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган потребовал от США в обмен на ратификацию договора о принятии Швеции в альянс обеспечить поставки F-16 и модернизацию имеющихся в парке истребителей.

Выдвинув Западу условия, турецкое правительство парализует работу НАТО и Евросоюза изнутри ради собственной выгоды. Американский журналист Майкл Рубин предупредил о катастрофических последствиях заключенной сделки.