Столтенберг опроверг слова Путина о нерасширении НАТО

Североатлантический альянс никогда не говорил о том, что не будет расширяться и откажется от приема новых членов. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью агентству DPA.

В качестве аргумента он привел договор организации, где указано, что любая страна Европы может войти в альянс.

«НАТО никогда не давал обещания не расширяться. <…> Это основополагающий принцип европейской безопасности», — подчеркнул Столтенберг.

Отвечая на вопрос о гарантиях безопасности, о которых говорил президент России Владимир Путин, генеральный секретарь альянса заявил, что это — вопрос переговоров. Столтенберг отметил, что обсуждение условий могут провести в рамках Совета Россия — НАТО. Он подчеркнул, что готов провести это заседание в начале следующего года.

При этом Столтенберг добавил, что идти на компромисс и нарушать свои основные принципы альянс не будет.

«Мы не можем идти на компромисс в отношении права НАТО защищаться и защищать всех союзников, и мы не можем идти на компромисс в отношении основного принципа права каждой нации выбирать свой собственный путь», — отметил он.

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что в начале 1990-х годов Североатлантический альянс гарантировал, что не будет расширятся на восток.

«Просто нагло обманули. Пять волн расширения НАТО. И в Румынии, Польше появляются соответствующие системы. Не мы кому-то угрожаем, к нам пришли и теперь еще говорят: „Нет, теперь Украина будет в НАТО“», — заявил российский лидер.

На минувшей неделе МИД России опубликовал проект договора с США и НАТО. В документах говорится, что альянс отказывается от размещения ракет средней и малой дальности вне своей территории, а также отказывается от дальнейшего расширения на восток.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что переговоры по обсуждению гарантий безопасности пройдут в январе следующего года. Россию на переговорах представит замглавы МИД Сергей Рябков.