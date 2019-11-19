Столтенберг обсудит с Макроном заявление о «смерти мозга» НАТО

Минобороны Франции попыталось оправдать Макрона за слова о «гибели мозга НАТО» Подробнее

С таким заявлением генсек выступил на пресс-конференции в Брюсселе.

Столтенберг отметил, что на следующей неделе приедет в Париж, чтобы провести встречу с президентом Франции. По его словам, НАТО привык к быстрой реакции на вызовы.

Йенс Столтенберг также подчеркнул, что Евросоюз не в состоянии заменить Североатлантический альянс.

Ранее глава министерства обороны Франции Флорас Парли прокомментировала слова французского президента Эммануэля Макрона о «смерти мозга» НАТО. По ее словам, Макрон лишь обратил внимание на кризис в альянсе и подчеркнул готовность Франции подробно обсуждать будущее НАТО и обязательства союзников.