Столтенберг обсудил с Зеленским вступление Украины в НАТО

Украина решит вопрос с Донбассом ради вступления в НАТО Подробнее

Столтенберг сообщил, что этот вопрос поднимался «пару дней назад» на встрече с Зеленским в Нью-Йорке, где на этой неделе проходит Генассамблея ООН.

«Он поднимал вопрос членства для Украины в НАТО», — рассказал генсек.

Подробностей разговора Столтенберг не уточнил.

Он напомнил, что был на саммите НАТО в 2008 году было принято решение, что членами альянса станут Украина и Грузия.

«Мы не сказали, когда это произойдет, так как любая страна, желающая вступить в НАТО, обязана выполнить определенные условия и соответствовать конкретным стандартам», — добавил глава организации.

По словам Столтенберга, Киеву следует сосредоточиться на реформах — на модернизации армии и силовых структур, борьбе с коррупцией и усилении верховенства права.

Говоря о сроках вступления страны в НАТО, глава этой структуры заявил, что «не ему решать», когда украинцы будут готовы к этому.

В феврале 2019 года в украинской Конституции был закреплен курс на вступление страны в ЕС и НАТО. Изменения были приняты с подачи тогдашнего президента Петра Порошенко. Новый президент Владимир Зеленский обещал провести референдум о вступлении в Североатлантический альянс.