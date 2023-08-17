Мир 17 августа 2023, 14:45 Столтенберг объяснил слова своего сотрудника о территориальных уступках Украины Столтенберг: НАТО неизменно поддержит Украину и поможет ей РИА «Новости»

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НАТО поддержит Украину и оставит за ней право выдвигать условия возможных переговоров с Россией. Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил об этом на пресс-конференции в Норвегии, сообщило агентство Reuters.

Журналисты попросили его прокомментировать заявление начальника своей администрации Стиана Йенссена о том, что Украина в конце концов уступит России часть территорий.

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Столтенберг ответил, что только киевский режим сможет решить, проводить ли переговоры, в каком составе, на каких условиях и какое решение станет для него приемлемым.

«Его послание, которое является моим основным посланием и основным посланием НАТО, заключается в том, что политика НАТО неизменна — мы поддерживаем Украину», — заявил он.

Йенссен заявил, что территориальные уступки позволили бы Украине остановить конфликт и вступить в НАТО, но потом отказался от своих слов, сообщили «Известия».

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал альянс ускорить поставки вооружений.