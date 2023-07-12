Мир 12 июля 2023, 14:50 Столтенберг объяснил разницу между советом Украина — НАТО и аналогичной комиссией Генсек Столтенберг: страны не смогут блокировать заседания совета Украина — НАТО РИА «Новости»

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Отдельные страны не смогут отменять заседания совета Украина — НАТО, как это делали в случае с аналогичной комиссией. Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил на пресс-конференции, что лично возглавит новую структуру, сообщил ТАСС.

«Буду председательствовать в совете, и я буду созывать его встречи. Поэтому отдельные страны НАТО не смогут блокировать заседания совета Украина — НАТО», — сказал он.

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Экстренные встречи, по словам Йенса Столтенберга, разрешат созывать всем странам-участницам, в том числе самой Украине. Йенс Столтенберг сказал, что в этом заключаются характерные отличия совета.

В альянсе работала комиссия НАТО — Украина. Ее созвали в том числе в июне и обсудили гуманитарные проблемы из-за повреждения Каховской ГЭС, сообщил RT. Киевский режим на заседании представил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.