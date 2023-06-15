Мир 15 июня 2023, 10:28 Столтенберг не дал гарантий Швеции на вступление в НАТО в июле Генсек НАТО Столтенберг: гарантий вступления Швеции в альянс на саммите в Вильнюсе нет РИА «Новости»

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Гарантий присоединения Швеции к Североатлантическому альянсу на саммите блока в Вильнюсе, который пройдет в середине июля, нет. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, написал ТАСС.

Глава НАТО отметил, что Швеция выполнила все требования Турции. Речь идет об отмене ограничений на поставки оружия, изменении конституции и введении антитеррористического законодательства.

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«Однако пока гарантий вступления Швеции на саммите в Вильнюсе нет, мы активно работаем над этим», — сказал Столтенберг.

Ранее СМИ писали, что Турция может одобрить заявку Швеции на вступление в Североатлантический альянс до проведения саммита НАТО, потому что государство выполнило главное условие — внесло поправки в антитеррористическое законодательство. Вопрос о членстве Швеции в альянсе президент США Джо Байден обсудил с переизбранным турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Эту тему также затронули в ходе переговоров министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и американский госсекретарь Энтони Блинкен.