20 марта 2024, 19:38
Столтенберг не был обязан согласовывать заявление по Украине
Пашинян: Столтенберга не обязали согласовывать слова про Армению и Украину
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг не был обязан согласовывать с властями заявление о том, что Армения солидарна с Украиной. Об этом сказал армянский премьер-министр Никол Пашинян, сообщила ОСН.
«Нет такой практики, чтобы заявления согласовывались во время визитов», — сказал он.
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Пашинян уточнил, что многие чиновники могут высказываться так, что это кому-то не понравится. Политик отметил, что заявления против Армении «делали и делают и другие».
Во время встречи Пашинян обсудил со Столтенбергом проблемы заключения мирного договора с Азербайджаном. До этого премьер-министр заявил об угрозе войны, которая может начаться уже в конце недели. Стороны также рассмотрели вопросы сотрудничества Армении и НАТО, обменялись мнениями по региональным процессам.
Ранее Армения наделила неприкосновенностью миссию ЕС на границе с Азербайджаном. Соглашение поддержали две трети депутатов.
Армения
НАТО
Украина
Азербайджан
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