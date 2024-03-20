Мир 20 марта 2024, 19:38 Столтенберг не был обязан согласовывать заявление по Украине Пашинян: Столтенберга не обязали согласовывать слова про Армению и Украину РИА «Новости»

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Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг не был обязан согласовывать с властями заявление о том, что Армения солидарна с Украиной. Об этом сказал армянский премьер-министр Никол Пашинян, сообщила ОСН.

«Нет такой практики, чтобы заявления согласовывались во время визитов», — сказал он.

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Пашинян уточнил, что многие чиновники могут высказываться так, что это кому-то не понравится. Политик отметил, что заявления против Армении «делали и делают и другие».

Во время встречи Пашинян обсудил со Столтенбергом проблемы заключения мирного договора с Азербайджаном. До этого премьер-министр заявил об угрозе войны, которая может начаться уже в конце недели. Стороны также рассмотрели вопросы сотрудничества Армении и НАТО, обменялись мнениями по региональным процессам.

Ранее Армения наделила неприкосновенностью миссию ЕС на границе с Азербайджаном. Соглашение поддержали две трети депутатов.