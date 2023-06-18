Мир 18 июня 2023, 09:30 Столтенберг назвал «справедливое» условие для мирных переговоров по Украине Генсек НАТО Столтенберг: мирные переговоры могут состояться только на условиях Украины РИА «Новости»

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Украина должна определять приемлемые условия для справедливого завершения конфликта. Об этом в интервью газете Welt am Sonntag заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Мир не может означать замораживания конфликта и принятия сделки, продиктованной Россией. Только Украина одна может определить условия, которые являются приемлемыми», — сказал он.

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Столтенберг высказал мнение, что чем успешнее Украина проведет контрнаступление, «тем лучше карты у нее будут за столом переговоров». Генсек НАТО добавил, что на предстоящем июльском саммите блока в Вильнюсе примут решение о новом пакете помощи Украине. Кроме того, он коснется активизации политических связей, которые приблизят страну к стандартам альянса.

Президент России Владимир Путин во время переговоров с лидерами стран Африки в Санкт-Петербурге заявил, что Москва готова к конструктивному диалогу со всеми, кто желает установления справедливого мира.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал на готовность России к диалогу с Украиной. Однако, по его словам, фундамента для возможных переговоров сейчас нет.