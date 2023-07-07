Важное 07 июля 2023, 14:17 Столтенберг назвал Россию одной из основных угроз НАТО Генсек НАТО Столтенберг назвал Россию одной из основных угроз для альянса РИА «Новости»

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Россия стала одной из основных угроз для НАТО. Об этом на пресс-конференции заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Россия является для НАТО одной из основных угроз», — сказал он.

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Ранее Столтенберг заявил, что мир окажется перед лицом опасности в случае победы России в украинском конфликте. По его словам, подобное развитие событий воодушевит много других стран, в том числе Китай.

Также генсек НАТО заявлял, что главным условием вступления Украины в состав альянса является ее победа на поле боя. Он отметил, что для НАТО эта задача является самой срочной среди всех остальных.

Политолог Константин Блохин выразил мнение, что в ближайшим будущем не стоит ожидать улучшения отношений между Россией и военным блоком. Он напомним, что альянс создавали для противостояния «советской угрозой», а нынешние действия НАТО носят характер «сдерживания России».