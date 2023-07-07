07 июля 2023, 14:17
Столтенберг назвал Россию одной из основных угроз НАТО
Генсек НАТО Столтенберг назвал Россию одной из основных угроз для альянса
Россия стала одной из основных угроз для НАТО. Об этом на пресс-конференции заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
«Россия является для НАТО одной из основных угроз», — сказал он.
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Ранее Столтенберг заявил, что мир окажется перед лицом опасности в случае победы России в украинском конфликте. По его словам, подобное развитие событий воодушевит много других стран, в том числе Китай.
Также генсек НАТО заявлял, что главным условием вступления Украины в состав альянса является ее победа на поле боя. Он отметил, что для НАТО эта задача является самой срочной среди всех остальных.
Политолог Константин Блохин выразил мнение, что в ближайшим будущем не стоит ожидать улучшения отношений между Россией и военным блоком. Он напомним, что альянс создавали для противостояния «советской угрозой», а нынешние действия НАТО носят характер «сдерживания России».
Россия
НАТО
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