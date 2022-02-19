Столтенберг назвал концентрацию войск в Европе наибольшей со времен холодной войны

В НАТО заявили, что концентрация войск в Европе в настоящее время наибольшая с окончания холодной войны. Ситуацию на границе с Украиной в альянсе назвали очень сложной для европейской безопасности.

Обеспокоенность происходящим выразил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью телеканалу ZDF.

«Мы имеем дело с очень сложной ситуацией для европейской безопасности. Это связано с размещением войск на границе с Украиной и агрессивной риторикой», — сказал он.

Генсек НАТО указал на нарушение основных принципов безопасности в Европе и «наибольшую концентрацию вооруженных сил» на европейской территории с момент окончания холодной войны. Происходящее он охарактеризовал как «гораздо большее, чем маневры».

Признаков снижения напряженности вокруг Украины Столтенберг не увидел и отметил увеличение численности российских войск.

«Россия, безусловно, может напасть без какого-либо предупреждения», — подчеркнул он.

Несмотря на подобные заявления, в НАТО снова напомнили об использовании всех дипломатических средств для разрешения украинского кризиса и призвали Россию к конкретным действиям.