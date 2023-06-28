Мир 28 июня 2023, 15:55 Столтенберг назвал главное условие для решения вопроса о членстве Украины в НАТО Генсек НАТО Столтенберг: условие для дискуссии о членстве Украины в альянсе — ее победа РИА «Новости»

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Победа Украины в конфликте с Россией — важное условие для любой дискуссии о членстве страны в НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи в Брюсселе с эстонским премьером Каей Каллас, сообщил ТАСС.

По словам генсека НАТО, самая срочная задача на сегодняшний день — сделать так, чтобы Украина одержала победу как суверенное государство.

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«Главный фокус должен быть в обеспечении победы Украины. И это является предварительным условием для любой значимой дискуссии о членстве Украины», — подчеркнул Столтенберг.

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на заседании Верховной рады заявил, что страна обязательно добьется членства в альянсе. По его мнению, раз государство смогло стать кандидатом на вступление в Евросоюз, то и с НАТО это неминуемо случится. Также он сказал, что Россия сама должна просить, чтобы Украину приняли в блок.