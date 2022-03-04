Столтенберг: НАТО не ищет войны с Россией, но увеличит силы на границе

НАТО не хочет конфликта с Россией, но увеличит военное присутствие вблизи ее границ в связи с ситуацией на Украине. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Он подчеркнул, что НАТО не имеет отношения к конфликту, который развернулся на Украине.

При этом Столтенберг отметил, что сообщения о столкновениях вокруг атомной электростанции в Запорожье — это очередное подтверждение того, что боевую операцию необходимо срочно завершить.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, минувшей ночью загорелся учебно-тренировочный корпус, расположенный рядом с Запорожской АЭС. Сотрудники станции отключили один из энергоблоков. Огонь оперативно ликвидировали.

АЭС перешла под контроль Вооруженных сил России. За состоянием энергоблоков продолжает следить оперативный персонал.

Как сообщил RT со ссылкой на официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова, пожар произошел в результате провокации украинских диверсантов. После того, как АЭС перешла под контроль российских военных, группа провокаторов открыла шквальный огонь по станции из здания учебного корпуса. Ответной стрельбой действия диверсантов прекратили, но перед уходом провокаторы подожгли здание.