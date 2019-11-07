Столтенберг и Меркель оценили слова Макрона о «смерти мозга» НАТО

«Смерть мозга» нашли у НАТО Подробнее

Ангела Меркель во время совместной пресс-конференции, которая проходила в столице Германии, назвала слова Макрона «резкими» и призналась, что ее точка зрения не соответствует позиции французского коллеги.

В свою очередь генсек НАТО поддержал канцлера ФРГ и заверил, что военный блок по-прежнему силен. По его словам, инвестиций со стороны европейских союзников становится больше, а Штаты увеличивают военное присутствие в странах ЕС.