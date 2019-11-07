  • Столтенберг и Меркель оценили слова Макрона о «смерти мозга» НАТО

    07 ноября 2019, 20:42

    Артур Блянихов

    Генсек Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг и канцлер ФРГ Ангела Меркель отреагировали на слова французского президента Эммануэля Макрона о том, что у НАТО «смерть мозга». Политиков процитировал сайт RT.

    «Смерть мозга» нашли у НАТО

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    Ангела Меркель во время совместной пресс-конференции, которая проходила в столице Германии, назвала слова Макрона «резкими» и призналась, что ее точка зрения не соответствует позиции французского коллеги.

    В свою очередь генсек НАТО поддержал канцлера ФРГ и заверил, что военный блок по-прежнему силен. По его словам, инвестиций со стороны европейских союзников становится больше, а Штаты увеличивают военное присутствие в странах ЕС.