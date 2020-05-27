    27 мая 2020, 20:24

    Столкновения жителей США с полицией начались после убийства афроамериканца

    Дарья Морозова

    Столкновения между протестующими местными жителями и полицейскими происходят в американском штате Миннесота после убийства темнокожего мужчины полицейским. Об этом сообщил сайт «Газета.ru» со ссылкой на телеканал BBC.

    По данным телеканала, «некоторые участники демонстрации рисовали граффити на полицейских машинах и кидали камни в полицейский участок», «полиция использовала световые гранаты и слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу».

    В ответ на обвинения правоохранители заявили, что убитый мужчина оказывал им физическое сопротивление во время задержания.

    Ранее в Забайкалье полицейский, который прибыл по вызову в один из домов поселка Кокуй, застрелил местного жителя из личной неприязни.