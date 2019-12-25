Столкновения жителей Гонконга и Китая перешли в GTA V

При помощи местного аналога Reddit сайта LIHKG игроки из Гонконга начали объединяться в команду под название «Stand With Hong Kong», чтобы вести борьбу с противниками с материкового Китая. Соперники не остались в стороне и переоделись в костюмы полицейских, которые использовали в качестве оружия водяные пушки.

Эпическая битва завершилась победой жителей материка. Согласно сообщениям в социальных сетях, они просто задавили соперников количеством. При этом сама игра GTA V в Китае официально запрещена из-за содержания в ней насилия, сцен сексуального характера и пропаганды наркотиков. Однако игроки находят способы обойти запрет и получают доступ к игре через магазин Steam.

Протесты в Гонконге начались в июне прошлого года после того, как власти города сообщили о принятии закона по экстрадиции подозреваемых в преступлениях на материковую часть Китая. Недовольные жители вышли на акции протеста. Они не успокоились даже после отзыва законопроекта и теперь уже требуют отставки правительства Гонконга.

Акции протеста и столкновения с полицией продолжаются до сих пор. В последний раз толпа пыталась помешать работе общественного транспорта, и полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ.