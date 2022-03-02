В МИД России не исключили прямого столкновения с НАТО

Прямое столкновение России и НАТО возможно, эта угроза сохраняется из-за поставок вооружений на Украину. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

«Риски, разумеется, возникают, и мы, конечно, обеспокоены поставками вооружений, все это очень опасно», — сказал он.

Грушко отметил, что наиболее приоритетным для РФ остается вопрос безопасности на длительную перспективу.

Также дипломат укорил Запад за попытку выстроить «железный занавес», который огородит Россию от окружающего мира.

«Реальная жизнь свидетельствует о том, что Россия не окажется в изоляции», — заявил Грушко.

Также представитель ведомства предупредил Евросоюз, что принятие Украины в состав возымеет для организации разрушительные последствия.

«Для самого Евросоюза будет саморазрушительно принять в свои ряды такое государство, где правят бал нацистские группировки», — подчеркнул Грушко.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил о невозможности вмешательства НАТО в ситуацию на Украине.