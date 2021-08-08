МИД Латвии заявил об опасении столкновения России и НАТО

Предстоящие российско-белорусские учения могут привести к столкновению России и НАТО. Опасения в связи с этим выразил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевичс.

По словам министра, Белоруссия занимается милитаризацией границы с Литвой. Предстоящие учения с Россией приведут к повышению напряжения. Ринкевичс отметил, что отработка военных действий может вылиться в некий инцидент с войсками НАТО в странах Прибалтики и в Польше.

«Когда у вас пограничный кризис, проходят крупные военные учения у границ Североатлантического альянса, когда вы увеличиваете присутствие войск на нашей стороне (на литовской, эстонской и польской), то все это, конечно, увеличивает вероятность возникновения инцидентов», — процитировало министра Financial Times.

Ринкевичс подчеркнул, что учения «Запад-2021» могут обернуться недопониманием некоторых действий со стороны Белоруссии и России.

Совместные учения России и Белоруссии пройдут с 10 по 19 сентября. Российские военные уже прибыли в Брест, где будет проходить подготовка к отработке навыков. Учения будут проводить как на белорусской, так и на российской территории.