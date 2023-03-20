Мир 20 марта 2023, 23:00 Столкновения протестующих и силовиков в Париже попали на видео RT: противники пенсионной реформы в Париже столкнулись с силовиками

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В Париже не утихают столкновения между протестующими против пенсионной реформы и полицией. Силовики применили слезоточивый газ и дубинки для усмирения толпы. Видео с парижских улиц опубликовал Telegram-канал телеканала RT.

Волнения в Париже начались после представления законопроекта о пенсионной реформе. Сенат Франции принял спорную реформу 12 марта. Оппозиционные депутаты вынесли вотум недоверия правительству.

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Нацсобрание Франции 20 марта отклонило два вотума недоверия правительству. Закон о повышении пенсионного возраста приняли без голосования в парламенте.

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Премьер-министра Элизабет Борн призвали уйти в отставку, поскольку ее действия — это «пощечина демократии». Об этом заявила лидер крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Политик считает, что страна находится в политическом кризисе, от президента Эммануэля Макрона «ждать нечего».

Полиция 17 марта задержала 217 человек во время протестов в Париже. Французы устроили демонстрации на площади Согласия, рядом с Елисейским дворцом. Демонстранты выстроили баррикады из досок и начали их поджигать.