Мир 28 марта 2023, 19:41 Столкновения протестующих с полицией произошли по всей Франции BFMTV: во Франции демонстранты устроили столкновения с полицией в день всеобщей забастовки РИА «Новости»

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Тысячи жителей Франции вышли на акции протеста против пенсионной реформы по всей стране. Об этом сообщил телеканал BFM TV.

На юго-западе Франции участники акции бросали в правоохранителей банки, а также «коктейли Молотова». Для обуздания толпы полицейские применили слезоточивый газ.

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В Ренне протестующие закидывали правоохранителей камнями. Полицейские применили слезоточивый газ и водометы против толпы французов. На западе страны демонстранты жгли автомобили и отделение банка. Также французы бросали в стражей порядка разные вещи. Чтобы утихомирить протестующих, полицейские использовали слезоточивый газ, сообщило France Bleu.

В других городах страны протестующие стреляли петардами, мешали работе общественного транспорта и возводили разные баррикады как на дороге, так и на пешеходных зонах.

Для разгона демонстрантов во вторник, 28 марта, во Франции мобилизовали порядка 13 тысяч полицейских. Манифестации планировались в столице страны и более чем в 200 коммунах. Из-за продолжающихся протестов по предложению профсоюза музейных работников временно закрыли Лувр.