Мир 26 февраля 2024, 16:07 Столкновения протестующих фермеров и полиции начались в Брюсселе RTBF: фермеры на тракторах прорвали полицейское ограждение в Брюсселе Benoit Doppagne / Belga News Agenc / Global Look Press

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Фермеры на тракторах прорвали полицейские ограждения в Брюсселе. На этот шаг протестующие пошли, чтобы проникнуть на площадь Шуман, где расположены штаб-квартиры Еврокомиссии и Совета Европы, сообщил RTBF.

По информации RTBF, прорыв тракторов произошел на фоне встречи министров сельского хозяйства Евросоюза.

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Также местные СМИ сообщали о поджогах покрышек, которые устраивают несогласные с политикой ЕС. Для тушения возгораний правоохранители применяют водометы.

Во время прорыва на площадь Шуман аграрии забрасывали полицейские ограждения навозом.

Протестные настроения фермеров нарастают и других странах Евросоюза. Участники акций требуют внести изменения в общеевропейскую аграрную политику, отменить многочисленные ограничения, в том числе в экологической сфере.

Еще одно требование касается остановки бесконтрольного импорта дешевой иностранной продукции. В ряде профсоюзных объединений указывают, что работа фермеров в ЕС почти перестала приносить прибыль из-за политики Еврокомиссии и стран, которые входят в Евросоюз.