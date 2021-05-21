Столкновения националистов и сторонников Медведчука начались в Киеве

В Киеве, возле здания апелляционного суда, начались столкновения между националистами и сторонниками главы политсовета «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Об этом сообщило РИА «Новости».

Около 20 человек вышли с флагами партии «Национальный корпус». Она создана на базе батальона «Азов», против него в России возбуждено уголовное дело. Также возле суда находятся и другие представители праворадикальных политических сил. Люди выкрикивают разные лозунги и требуют арестовать Медведчука. Кроме того, активисты жгли дымовые шашки.

Перед судом выстроились сотрудники полиции и Национальной гвардии. Они пускают в здание только журналистов и участников судебного заседания. О задержаниях информации не поступало.

Виктора Медведчука обвиняют в государственной измене. Сегодня суд будет слушать жалобы на его домашний арест. Защита просит смягчить условия, а прокуратура — поместить под стражу. Оппозиционер ранее заявил в суде, что не имел доступа к гостайне с 2004 года, когда работал главой администрации президента. Но, помимо этого, его подозревают в расхищении национальных ресурсов в Крыму и «посягательстве на нарушение обычаев войны».