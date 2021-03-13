Столкновения митингующих с полицейскими начались в Армении

В Армении в субботу начались стычки между сторонниками оппозиционного объединения «Движение за спасение Родины» и полицией. Активисты разместились возле резиденции президента Армена Саркисяна, где проходит его встреча с премьер-министром страны Николом Пашиняном.

По данным корреспондента ТАСС, протестующие пытались прорвать полицейское оцепление, но правоохранители их оттеснили. Участники акции скандировали «Армения без Никола!» и «Никол — предатель». Пока неизвестно, сколько человек задержали.

На субботней встрече президент и премьер-министр обсудили ситуацию в стране, пути ее разрешения и преодоления внутриполитического кризиса, уточнила «Газета.ru».

Накануне президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян назначил экс-депутата Ваана Бадасяна, выступавшего с угрозами в адрес премьера Армении Никола Пашиняна, своим представителем по особым поручениям. В январе Бадасян призывал избавиться от Пашиняна «любыми способами», он также назвал его «врагом». После таких громких речей его арестовали по обвинению в призывах к захвату власти и конституционному перевороту. Однако через некоторое время Бадасяна выпустили на свободу под подписку о невыезде.