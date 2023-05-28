Мир 28 мая 2023, 23:30 Столкновения между сторонниками Эрдогана и Кылычдароглу произошли в Анкаре РИА «Новости»

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Небольшие столкновения произошли в Анкаре между сторонниками действующего лидера республики Реджепа Тайипа Эрдогана и кандидатом на выборах от оппозиции Кемаля Кылычдароглу. Ситуацию взяла под контроль полиция, сообщил ТАСС.

Происшествие случилось у штаб-квартиры оппозиционной Народно-республиканской партии в районе Сегютозю. Группа молодых людей в составе чуть больше полусотни человек вступила в перепалку. Затем конфликт перерос в потасовку.

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Драчунов быстро разняли другие люди. После исчерпания конфликта сторонники оппозиции продолжили скандировать лозунг «Кемаль — наш президент». Полиция не стала вмешиваться в ситуацию.

Ранее стало известно о победе действующего президента Реджепа Эрдогана на выборах в Турции. Он, предварительно, получил 52,14% голосов избирателей. Его оппонент, кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу набрал 47,86%.