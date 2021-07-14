Столкновения между пенсионерами и украинской полицией начались в Киеве

Под Радой начались столкновения между полицией и пенсионерами-силовиками, которые вышли на протест. Об этом написал ТАСС.

Сегодня в Раде проходит пленарное заседание. Пенсионеры в какой-то момент пытались штурмовать здание парламента. В результате они были оттеснены полицией. Тем не менее драка все же завязалась. Трансляцию с места событий вел телеканал «Украина 24».

Пока информация о задержанных и пострадавших не поступала. По данным сайта «Телеграф», ветераны МВД требуют пересчитать им пенсии. Акция изначально носила мирный характер. Несколько тысяч пенсионеров стояли под стенами ВРУ с самого утра. Многие приехали на автобусах из разных городов Украины.

«Стоим за издевательства над нами! Мы так радуемся и хотим, чтобы это продолжалось бесконечно», — заявил с сарказмом один из пенсионеров.

Сегодня ночью стало известно, что горняки на Украине перекрыли трассу в Кировоградской области и требуют выплатить им зарплаты. В шахту спускаться они отказались. Об этом в соцсетях рассказал глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.