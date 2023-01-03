Мир 03 января 2023, 01:49 Столкновения между экоактивистами и полицией произошли в Германии Tagesschau: в Лютцерате произошли столкновения между экоактивистами и полицией Pxhere

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Столкновения произошли между экоактивистами и полицейскими около немецкой деревни Лютцерат. Протесты проходили против добычи угля, сообщил портал немецкой новостной телепрограммы Tagesschau.

Немецкая энергетическая компания RWE в Лютцерате планирует добычу угля. Деревню, согласно районному постановлению, необходимо полностью освободить от проживающих в ней людей до конца января. Но протестующие против добычи экоактивисты хотят сохранить Лютцерат, поэтому они поселились в домах, из которых жители уже уехали.

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Во время столкновений с правоохранителями, активисты бросали в полицейских петарды, бутылки и камни. Кроме того, протестующие устроили баррикады, уточнил сайт «Аргументы и факты».

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При необходимости полицейским придется расчистить подъездные пути, чтобы у RWE была возможность проехать в Лютцерат со своей строительной техникой, говорится в сообщении со ссылкой на правоохранителей.

Использование добытых в деревне ресурсов необходимо зимой, пояснили в энергетической компании. Они нужны для обеспечения надежного снабжения электростанций в разгар энергокризиса.