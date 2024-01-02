02 января 2024, 13:31
Столкновение самолета береговой охраны Японии с пассажирским лайнером подтвердили
Пять человек пропали с самолета береговой охраны Японии после аварии c Airbus
При столкновении самолета береговой охраны Японии с пассажирским Airbus A350 авиакомпании Japan Airlines самостоятельно эвакуировался только один из пяти членов экипажа. Об этом со ссылкой на заявление ведомства сообщил телеканал NHK.
В береговой охране уточнили, что в пассажирский лайнер около взлетной полосы врезался самолет MA722, принадлежащий авиабазе Ханеда.
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«В самолете находились шесть человек, из которых самостоятельно эвакуировался только один. Состояние и местонахождение пяти человек неизвестно», — заявил представитель ведомства.
Он подчеркнул, что экипаж самолета MA722 вылетел в пострадавшие от серии землетрясений районы Японии.
Серия подземных толчков началась в Японии в минувший понедельник, 1 января, и продолжается до сих пор. Сильнее всего пострадали города префектуры Исикава, где повреждения получили более 200 жилых домов, а более 100 разрушились полностью.
По данным властей, жертвами стихийного бедствия стали 48 человек. Спасатели заявили, что это не окончательное число, так как под завалами могут оставаться тела.
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