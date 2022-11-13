Мир 13 ноября 2022, 10:05 Столкновение двух самолетов на авиашоу в США показали на видео Daily Mail: два самолета столкнулись в Техасе во время авиашоу

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Два самолета столкнулись в воздухе во время показательного авиационного шоу Wings Over Dallas в штате Техас. Об этом написала газета Daily Mail.

Пользователи социальных сетей успели заснять момент крушения воздушных судов на видео. На кадрах самолеты двигались на низкой высоте, в какой-то момент один врезался в другой и оба упали на землю.

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В непосредственной близости от падения самолетов находились люди. По предварительной информации, никто на земле не пострадал.

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Журналисты уточнили, что столкнулись бомбардировщик Boeing B-17 и Bell P-63 Kingcobra, известный как «Летающая крепость». Оба самолета поставили на вооружение американской армии еще в период Второй мировой войны.

На место выехали экстренные службы, официальной информации о состоянии пилотов не поступало. Телеканал ABC сообщил, что истребителем управлял один пилот, а на борту Boeing B-17 находились как минимум пять членов экипажа.

Шоу Wings Over Dallas проходило в рамках праздничных мероприятий ко Дню ветеранов.