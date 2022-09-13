Столице Казахстана предложили вернуть название Астана | 360°

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Столице Казахстана предложили вернуть название Астана

Президент Казахстана Токаев согласился вернуть столице республике название Астана

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Предложение депутатов Казахстана о возвращении столице название Астана включили в проект конституционного закона. С инициативой парламентариев согласился президент республики Касым-Жомарт Токаев. Об этом сообщило издание «Власть» со ссылкой на заявление пресс-секретаря главы Казахстана Руслана Желдибая.

Представитель президента республики напомнил, что с предложением вернуть столице Казахстана старое название выступила группа депутатов, о чем сообщили президенту страны.

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Авторы инициативы отметили, что услышали желание вернуть старое название столице от жителей республики во время личных встреч и в ходе проведения референдума.

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«Предложение парламентариев включено в проект конституционного закона с согласия главы государства», — написал Желдибай.

Он отметил, что президент потребовал не проводить переименования других объектов, названных в честь первого главы Казахстана Нурсултана Назарбаева, так как тот сыграл важную роль в укреплении государственности республики.

Столицу Казахстана переименовали в Нур-Султан в марте 2019 года. Соответствующий указ подписал президент республики Касым-Жомарт Токаев. Это был один из первых документов, который он подписал после вступления в должность.

Казахстан

Касым-Жомарт Токаев

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